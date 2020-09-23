Гости инаугурации Лукашенко раскрыли странное закулисье

23 сентября в Минске состоялась "тайная" церемония инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие не анонсировалось, приглашенные гости до последнего момента не подозревали, зачем их свозят в Дворец Независимости. Как проходило секретное торжество рассказали белорусские певицы сестры Александра и Валентина Груздевы - оказалось, всех сначала собрали в музее под предлогом "создания партии".





- Накануне инаугурации поздно вечером нам позвонили и сообщили, что 23 сентября мы должны приехать в Музей Великой Отечественной войны на какое-то протокольное мероприятие, - начала Валентина Груздева. - Предупредили, что форма одежды - парадная, посоветовали сделать прическу, накраситься, потому что планируется протокольная съемка.





- Вы спросили, по поводу чего мероприятие?





- Сказали, что надо обсудить ситуацию в стране, может, даже партию какую создадим. Мы поняли, что надо быть на месте в 9 утра.





- Музей ВОВ стал местом сбора всех присутствующих на инаугурации?





- В музее собрались только актеры кино и театра, артисты шоу-бизнеса, представители культуры. К нам вышел министр культуры, поблагодарил всех за нашу позицию, сказал, если у артистов имеются какие-то предложения, можно высказываться, каждого выслушают, ну и так далее. Когда все высказались, министр попросили пройти в автобус, предупредил, что нас отвезут во Дворец Независимости, где всех ждет маленький сюрприз.





- На то, что сюрприз будет связан с президентом, вам намекнули?





- Министр сказал, что там нас ждет президент, он хочет кое-что сказать. Мы подумали, что состоится простая встреча с президентом.





К тому времени, как мы подъехали, около Дворца Независимости уже собрался народ. Все прошли на территорию дворца. Погода стояла шикарная, небо голубое, внутри били фонтаны. Обстановка торжественная.





Мы шли под руку с нашим певцом Александром Солодухой. Он первый раз присутствовал на церемонии инаугурации и вообще впервые оказался во Дворце Независимости, как и мы. Зашли в зал. Думали, что можно садиться, куда захотим, но оказалось, что на каждое кресло положили листочки бумаги с указателями, кто где сидит. Выделили места для сотрудников суда, представителей Совета Республики Беларусь, отдельно сидели министры. Нам повезло, мы заняли место посередине зала. Когда президент шел по красной дорожке, мы его хорошо видели.





- Примерно сколько человек собралось в зале?





- На мой взгляд, от 450 до 700 человек, не больше, - присоединяет к разговору Александра Груздева.





- Кого еще заметили из известных персон?





- В зале сидел посол республики Беларусь в России, было много спортсменов — все нарядные, с прическами. Собрался весь свет нации. Известные журналисты были в числе приглашенных.





- Зарубежные гости приехали?





- Кто-то приехал.





- Как вы это поняли - что гости из других стран?





- Нас фотографировал один очень важный человек. Нам потом сказали об этом. Мы не можем пока называть его имя, но вы вскоре прочитаете в новостях.





Мы заметили красивые люстры, как нам показалось, с кристаллами Сваровски. Но Солодуха нас поправил, сказал, что во дворце нет ничего зарубежного, люстра сделана на нашем стеклозаводе, плитка тоже отечественная. Еще Солодуха заметил, что во дворце играл президентский оркестр. Мы подумали, что это фонограмма. Но коллега заверил, что он на слух распознает живую музыку.





- Когда собравшиеся поняли наконец, на какое мероприятие попали?





- До последнего никто ничего не подозревал. Когда все расселись, я заметила военных в парадной форме, их было очень много. И тут до меня дошло, что мы присутствуем на инаугурации. Свои предположения я озвучила вслух. Солодуха не поверил: «Вы уверены? Я ведь не побрился». Да, мы собственно, тоже не наряжались особо. Не знали ведь, где окажемся.





Когда стали выносить флаги, вот тогда уже собравшиеся стали догадываться, что сейчас произойдет что-то очень торжественное. И вдруг в зал зашел президент. Заместитель премьер-министра республики Беларусь Наталья Качанова объявила в микрофон, что сегодня состоится инаугурация.





- Народ удивился?





- Конечно. Но у многих в этот момент выступили слезы радости на глазах, люди были счастливы. Мы смотрели вокруг и замечали, что народ не сдерживал эмоций, все поздравляли друг друга, жали руки, это был праздник. Ни одного хмурого лица не увидели.









- Кстати, говорят в зале так громко аплодировали, что было слышно на улице.





- Громко? Мне не показалось, что так уж громко. Но мы лично аплодировали во всю мощь.





- Долго выступал Лукашенко?





- Минут 20-30 говорил речь в зале. Потом нас попросили пройти во внутренний дворик, где стояли военные с ружьями. Там к собравшимся снова вышел президент, он уже успел переодеться в военную форму. Там говорил речь.





- Вы фотографировали все происходящее?





- Телефоны у всех забрали. Каждый человек положил свой аппарат в личную ячейку.





- Телевизионные камеры на церемонии были?





- Журналистов было немного, но съемки велись, нас фотографировали. Мы даже интервью дали каналу ОНТ.





- После окончания мероприятия банкет накрыли?





- После ничего не было. А вот перед тем, как пройти во Дворец Независимости, для гостей организовали кофейно-чайную паузу. Кормили бутербродами и конфетами. Мы взяли пять конфет. Есть их не станем, будем хранить как сувенир от президента.





В конце артистов посадили в автобус и отвезли обратно к музею ВОВ. А мы отправились в гости к Солодухе.