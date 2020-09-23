"Я, Лещеня Игорь Александрович, выношу на публичное обсуждение инициативу о создании широкого общественного движения "Я –гражданин", – сказал он в своем видеообращении, пишет "Настоящее время"





По его словам, обозначился и углубился кризис и раскол в обществе, и одним из ответов может быть дальнейшая самоорганизация общества. Как сказал он, "вопрос о легитимности новой власти является риторическим для большинства белорусов".





"То, в какой секретности готовилась инаугурация президента, подтверждает, что и сама власть прекрасно понимает все это. И тем не менее нам нужно разговаривать с этой властью как с реальным и все еще очень сильным оппонентом. Нам не хватает созданного и зарегистрированного в полном соответствии с действующим законодательством общественного движения, которое могло бы сказать свое веское слово как по вопросам о пытках и издевательствах и расследования вот этих пыток и издевательств, так и по судьбам нашей страны, включая реформу органов государственной власти и управления", – сказал он.





Игорь Лещеня отметил, что диалог, как единственный цивилизованный способ разрешения конфликтов, имеет смысл только между сторонниками различных точек зрения. По его словам, ненормально, когда власть обсуждает важные вопросы для общества только с организациями и партиями, которые она сама же создала или поддерживает.





"В нынешнюю эпоху процветание невозможно без уважительного отношения власти к народу. Без реализации белорусами своих гражданских и политических прав и свобод. И без неукоснительного соблюдения властью и населением законов своей страны", – указал он.









Игоря Лещеня 16 сентября власти лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". Он был одним из первых госчиновников, который поддержал протесты в Беларуси. В своем видеообращении 16 августа он прямо рассказал, что солидарен с теми, кто выходит с протестами на улицы городов. А через два дня после этого заявления дипломат подал в отставку.





Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. В них, по официальным данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов, за альтернативного кандидата в президенты Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК.





После оглашения результатов выборов люди начали выходить на улицы, протесты в стране продолжаются уже больше месяца. Канада, Великобритания и несколько стран ЕС, включая соседние с Беларусью Литву и Польшу, не признали результаты последних выборов в Беларуси. Ранее крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, уже объявили Лукашенко персоной нон грата.









ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ. САМОЕ ВАЖНОЕ





23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Координационный совет оппозиции заявил о бессрочной акции неповиновения. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом – "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".





Германия, Чехия, Словакия и ряд других европейских стран не признали инаугурацию Лукашенко легитимной. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал "фарсом" инаугурацию Александра Лукашенко.