Лица на инаугурации Лукашенко: страх в глазах

В зале Дворца Независимости собрались чиновники, политики и доверенные лица Лукашенко - деятели культуры, директора крупных предприятий. Но на лицах этих доверенных лиц, извините за каламбур, никакой радости не читалось, хотя Лукашенко говорил, казалось бы, о радостных вещах - о том, как белорусский народ, сплотившись, остановил попытки расчленить страну; что цветная революция не состоялась; что мы (то есть они) победили.





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