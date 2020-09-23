Протесты после тайной инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция

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19.28. Около стелы была ранена женщина, сообщает Радыё Свабода.









Женщина на стриме «Еврорадио» рассказала, что на Немиге силовики налетели на парня и «просто убивали его». Сейчас он лежит на асфальте, ему требуется медпомощь.





19.25. Техника со стелы поехала в сторону Немиги, куда побежали люди. Станция метро «Немига» закрыта.





Корреспондент «Нашай нівы» стал свидетелем, как один из омоновцев крикнул людям: «Уходите! Сегодня будет больно».