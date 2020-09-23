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Протесты после тайной инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция

Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Его противники заявили о бессрочной акции неповиновения. В соцсетях появился призыв собраться в центре своих городов. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом – "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".

Протесты после тайной инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция
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"Настоящее время" ведет трансляцию того,  что в эти минуты происходит на улицах Минска и какая реакция последовала в мире на внезапную инаугурацию. 


19.35. При задержании ОМОН жестко избивает протестующих. 



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19.28. Около стелы была ранена женщина, сообщает Радыё Свабода.


Женщина на стриме «Еврорадио» рассказала, что на Немиге силовики налетели на парня и «просто убивали его». Сейчас он лежит на асфальте, ему требуется медпомощь.

19.25. Техника со стелы поехала в сторону Немиги, куда побежали люди. Станция метро «Немига» закрыта. 

Корреспондент «Нашай нівы» стал свидетелем, как один из омоновцев крикнул людям: «Уходите! Сегодня будет больно».


19:20 Возле стелы начались жесткие задержания, используются водометы.

19:10 У стелы "Минск - город-герой" собрались несколько тысяч протестующих, пишет Telegram-канал NEXTA.

19.00. На Немиге сейчас многолюдно. К стеле "Минск - город-герой" движется большая колонна протестующих. Люди скандируют "Жыве Беларусь!". Акции протеста также проходят в Новогрудке и Лиде. 


В 19.00 колонна автозаков уехала из-за Дворца спорта в сторону Немиги. В 19.05 в сторону стелы проехала другая олонна из 6 грузовиков и один микроавтобус. 

19.00. Люди выдвинулись от ТРЦ «Галерея» в сторону стелы. Они скандируют «Жыве Беларусь!»

Акции также проходят в других городах. В Солигорске люди на площади кричат «Крыса!»


18.50. Люди продолжают подходить к ТЦ «Галерея». Многие из них в коронах. 

18.40. На площади Независимости, где сняли оцепление, собираются участники провластного митинга. 

18.30. На Немиге у ТРЦ «Галерея» начинают собираться протестующие. Некоторые держат плакаты «Если у тебя 80%, почему ты так боишься?», «Ты для нас никогда уже не будешь президентом». 

Цепь солидарности образовалась также на «Пушкинской». Проезжающие машины сигналят.


18.10. Оцепление с площади Независимости полностью снято.

Незадолго до этого площадь выглядела так:


23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.

В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения. Белорусов призвали выйти на акции протеста вечером 23 сентября.

В Беларуси седьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые СМИ. Протесты вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Белорусы считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов.
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