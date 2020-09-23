«Я была домохозяйкой. Теперь я возглавляю революцию». The New York Times снял мини-фильм о Светлане Тихановской
Это 11-минутный ролик, который раскрывает историю Светланы и Сергея Тихановских.
Светлана рассказывает, как ее решение баллотироваться в президенты в поддержку собственного супруга превратилось в готовность представлять весь беларусский народ.
В фильме показаны уникальные кадры из больниц и свидетельства людей, которые стали жертвами насилия со стороны силовиков во время протестов.
В фильме звучит призыв к мировому сообществу помочь провести честные выборы нового президента – чтобы положить конец политическому кризису и дать белорусам построить свою страну для жизни.
18:34 23/09/2020
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