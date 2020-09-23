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Аналитик: Беспредельная инаугурация указывает на усиление репрессий

Андрей Елисеев анализирует, почему церемония прошла 23 сентября и в таком формате.

Фото Пул Первого

– Лукашенко нелегален и нелегитимен, и сегодняшняя внезапная самоинагурация ничего не изменила, – пишет в Фейсбуке аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition. – Она только официально прервала предыдущий истекающий президентский срок, на который ориентировалось международное сообщество.

Актуальный статус следующий: нелегальный и нелегитимный правитель продолжает силой удерживать власть, чтобы не позволить легитимному лидеру Светлане Тихановской обрести легальный статус президента.

Сигналом ускорения инаугурации послужила встреча с «политическим активом» на прошлой неделе, где Лукашенко заявил: «Подготовка к Всебелорусскому собранию – важнейшая политическая задача ближайших дней. Начинайте! Выборы проверили, результаты получили. На этом точка. И наверно хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы – по Конституции».


Быстрая секретная процедура инаугурации – подтверждение тому, что правитель очень не уверен в слаженности «вертикали власти» и опасался, что в любой момент критическая масса чиновников начнет делать опасные заявления и откалываться в поддержку Координационного совета.

Впрочем, легитимность Лукашенко настолько низкая, что его формальное вступление в новый срок вряд ли в состоянии принципиально приструнить «вертикаль».


При этом не совсем ясно, то ли беседа с Путиным была совсем неудачной и пришествие нового президентского срока ускорили, чтобы Москва ничего не успела начудить, то ли Кремль как раз велел побыстрей «решать вопрос» и «стабилизировать ситуацию».

Беспредельная инаугурация и фраза «хватит будоражить общество», массированная кампания последних недель по предотвращению участия несовершеннолетних в мирных акциях, указывают, что вероятно не просто продолжение, но и усиление репрессий и жестких действий в отношении мирных протестующих.

Риски ускоренного продвижения к «углубленной интеграции» с Россией также никуда не исчезли и остаются в полной мере.
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