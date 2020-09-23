Евродепутат: Лукашенко создал в Беларуси военную хунту
Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, председатель Парламентской ассамблеи Евронест, заявил, что сегодняшняя «секретная» и «позорная» инаугурация Александра Лукашенко — «попытка захватить и узурпировать власть, используя военную и милицейскую силу».
"Это не что иное, как создание военной хунты в Беларуси. Все военные хунты находят один и тот же конец", - цитирует Кубилюса @radiosvaboda.
17:30 23/09/2020
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