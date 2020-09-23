Евродепутат: Лукашенко создал в Беларуси военную хунту

Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, председатель Парламентской ассамблеи Евронест, заявил, что сегодняшняя «секретная» и «позорная» инаугурация Александра Лукашенко — «попытка захватить и узурпировать власть, используя военную и милицейскую силу».