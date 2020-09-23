Максим Кац: Лукашенко превратился в политический анекдот





"Вот все спрашивают, мол, чего добились мирные протесты за месяц, что дало хождение на улицы?





Я много раз писал, но сегодня особенно наглядно видно. Лукашенко из самого устойчивого правителя на постсоветском пространстве превратился в политический анекдот, потерял какой-либо авторитет и всю легитимность.





Как всё было ещё в апреле? Говорим Беларусь — подразумеваем Лукашенко, и наоборот. Это вводное, которое никогда не изменится. Да, проблемы есть, не очень он умён, с коронавирусом странно справлялся, но он там хозяин. Это все признавали и понимали, Евросоюз даже поотменял санкции, никто это не оспаривал.





Как всё стало сейчас? Лукашенко — пример для учебника политологии, как упавший диктатор хватается за власть. Европа не признаёт его официально (что довольно редкое событие), в России поддержка очень вялая, внутри страны нет ни одной части общества, на которую он мог бы опереться.

Апофеоз сегодня — даже свою инаугурацию он вынужден проводить тайно.

Не в курсе были даже в Кремле, никто не знал, где и когда она будет.





Да, в современном мире выкорчёвывание таких пожилых чудиков, считающих, что за их вертолётом со спутника следят США и управляют на этом основании протестующими, проходит не быстро.





Сейчас не начало прошлого века, никто не любит смертоубийства, люди не любят брать лишние риски на себя, поэтому никто не штурмует государственные здания и не захватывает их с одной стороны, и не расстреливает массово демонстрации с другой. Насилие в 2020 неприемлемо, поэтому и революция проходит иначе, нежели в 1917.









Но еженедельные массовые выходы белорусов на улицу, под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и всё прочее, сделали своё дело.





Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату.





Да и то не всех.