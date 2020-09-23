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Посольство России: главам дипмиссий в Беларуси приглашения на инаугурацию не направлялись

Белорусские власти не направляли приглашения на инаугурацию президента главам дипломатических миссий, в том числе и российскому послу Дмитрию Мезенцеву, сообщил агентству "Интерфакс-запад" пресс-секретарь российского посольства в Беларуси Алексей Маскалев.

"По нашим сведениям, главам аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий, приглашения не направлялись. Не поступало оно и российскому послу", - сказал Маскалев.

Как сообщалось, инаугурация президента Александра Лукашенко состоялась в среду. На церемонию пригласили несколько сотен человек. В их числе были высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
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