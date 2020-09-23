Министр иностранных дел Литвы об инаугурации Лукашенко: "Какой фарс"
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал тайную инаугурацию Александра Лукашенко. "Какой фарс, — пишет он в Twitter. — Поддельные выборы. Поддельная инаугурация".
Линкявичюс считает, что сейчас "бывший президент Беларуси не становится менее бывшим". "Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркивает министр иностранных дел Литвы.
Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020
14:41 23/09/2020
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