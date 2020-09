Линкявичюс считает, что сейчас "бывший президент Беларуси не становится менее бывшим". "Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркивает министр иностранных дел Литвы.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.