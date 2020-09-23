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Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко ушел на пенсию

Светлана Тихановская прокомментировала попытку инаугурации Лукашенко


«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь.

Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают беларусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. 

И вместе мы победим», - написала Светлана Тихановская в своем телеграм-канале Пул Первой.
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