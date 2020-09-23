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Песков о тайной "инаугурации" Лукашенко: Участия Путина не предполагалось

Дмитрий Песков прокомментировал РБК тайную "инаугурацию" Лукашенко:


Журналист: По вступлению в должность Лукашенко - насколько вы считаете это своевременным?

Песков: Я здесь предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства.

Журналист: Знали ли об инаугурации в Кремле? И приглашали ли кого-то?

Песков: Насколько я знаю, церемония не предполагает присутствия. Я лично не располагал такой информацией.

При этом Песков затруднился ответить, будет ли Путин поздравлять Лукашенко с инаугурацией.

"Я не могу вам сказать. Бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я не владею такой информацией", — заявил Песков и напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с избранием.

По словам Пескова, визит Путина в Минск не планируется.
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