При этом Песков затруднился ответить, будет ли Путин поздравлять Лукашенко с инаугурацией.





"Я не могу вам сказать. Бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я не владею такой информацией", — заявил Песков и напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с избранием.





По словам Пескова, визит Путина в Минск не планируется.



