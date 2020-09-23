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Класковский: Операция "Инаугурация" не решает проблему легитимности Лукашенко

Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал так называемую инаугурацию Лукашенко.


"Итак, операция «Инаугурация» состоялась. В атмосфере невиданной секретности и беспрецедентных мер безопасности.

Лукашенко решил не нарушать хотя бы эту формальность: инаугурация по закону должна пройти в двухмесячный срок после выборов.

Но для человека, правящего Беларусью 27-й год, сегодняшняя церемония никак не решает проблему легитимности. Его не признаёт президентом Запад, не признает маса белорусов, считающих, что победила Светлана Тихановская.

И даже Москва, при том что Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием, сейчас подталкивает его к конституционной реформе и новым выборам, которых тот явно не хочет.

Вдобавок в самой системе, созданной Лукашенко, пошли разрушительные процессы.

Так что нынешняя каденция станет для него крайне дискомфортной. И не факт, что он дотянет срок в этом кресле", - написал Класковский в своем телеграме.
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