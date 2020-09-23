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Латушко - о тайной инаугурации: Это больше напоминает воровскую сходку для коронации вора в законе

Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко.

Латушко - о тайной инаугурации: Это больше напоминает воровскую сходку для коронации вора в законе
"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий Президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. 

Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. 

Очевидно, что Александр Лукашенко - президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников.

У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. 

С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков  различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. 

Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. 

Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!"
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