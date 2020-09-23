Как преступник - Лукашенко провед тайную инаугурацию

Возле Дворца Независимости в Минске заметили необычную активность. Микроавтобусы подвозят людей в парадной одежде. Силовики перекрывают проспект Независимости от МКАД до Свердлова и проспект Победителей от МКАД до Независимости. В центре Минскане работает мобильная связь





Возле Дворца Независимости в Минске утром 23 сентября проходит подготовка к какому-то неизвестному мероприятию. Различные телеграм-каналы сообщают, что там много людей в белых рубашках. Много спецтехники и сотрудников силовых ведомств, передает telegraf.by





В СМИ считают, что это может быть связано с инаугурацией Лукашенко, передает «Белсат».

















«Сообщают про непривычную активность вокруг дворца независимости и площади флага. Эскорт с мотоциклистами, рота почетного караула и вот это все», — передает телеграм-канал Антона Мотолько.













По его информации, много силовиков находятся и на паркинге ТЦ «Замок». Их обычно много, когда во дворце мероприятия.





Во дворах домов на Победителей, Гвардейской тоже тихари и милиция. Сообщается также о приезде большого числа людей в костюмах.













Между тем пресс-секретарь Александра Лукашенко не стала называть РИА Новости дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии.





В Центральной избирательной комиссии Беларуси ранее отказались сообщать точную дату инаугурацию.





«Не Центризбирком определяет дату инаугурации, ее определяет организатор мероприятия. В ЦИК узнают об этом после того, как будет официально назван день ее проведения. Единственное, что можно сказать – инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть до 9 октября», – заявили в ЦИК.





«Мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября в 12:00 или 27-28 сентября. Наиболее вероятно, что инаугурация состоится в воскресенье. На это намекает тот факт, что на официальном сайте Президент-Отеля на эти числа закрыто бронирование номеров. А в российских источниках рассказали, что в эти дни в Минск приглашены видные российские чиновники», - пишет Телеграм-канал Nexta.

Еще одни телеграм-канал "БелоРусский диалог" называет дату 29 сентября: "Возможной датой инаугурации Лукашенко источники называют 29 сентября. В качестве почетных гостей приглашены Рапота, Матвиенко", - пишет канал.

Также отмечено, что в Минске 28 и 29 сентября будет проходить VII форум регионов России и Беларуси. Авторы поста уверены, что президент может совместить эти два события.

При этом многие полагают, что проходить инаугурация будет тайно, поскольку акции протестов продолжаются и церемония может «подлить масла в огонь».

Но данная процедура должна обязательно состоятся, ведь по истечении сроков Лукашенко еше до истечения его полномичий 5 ноября станет временно исполняющим обязанности.





Как передает @motolkohelp, примерно в 10.30 кортеж Лукашенко выехал из резиденции в Острошицком городке.





вот так в это время выглядел проспект Независимости





а это, видимо, кортеж Лукашенко в районе Уручья





По состоянию на 10.45 часов кортеж проехал площадь Победы.





11.00 Сообщается, что в центре Минска не работает мобильная связь.





В ЦИК журналистам «РИА Новости» сообщили, что ничего не слышали про инаугурацию Лукашенко, но глава ЦИК Лидия Ермошина куда-то уехала.



