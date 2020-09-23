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Бесславные удобные. Конец дипломатической карьеры Макея или личное банкротство?

Макея постиг бесславный конец дипломатической карьеры

Бесславные удобные. Конец дипломатической карьеры Макея или личное банкротство?
Глава МИД для Лукашенко оказался недостаточно бдительным руководителем, для сотрудников министерства – предателем цеховых интересов, для международных партнёров – беспринципным флюгером.

После фальсификации президентских выборов и кровавого подавления мирных протестов с главой МИД Владимиром Макеем, считавшимся главным «прозападником» во властной вертикали, произошли разительные перемены. Министр как мановению волшебной палочки превратился стал отбеливать кровавую «победу» Лукашенко, а в диалоге с Западом перешел на прямой шантаж. Чего стоит одна угроза ввести санкции против собственных граждан в ответ на западные ограничительные меры.
Что происходит с внешней политикой Беларуси и ее ведущим? Каковы перспективы мирных протестов в стране:

На вопросы «Белорусского партизана» ответил бывший дипломат Валерий Ковалевский.

«Личное банкротство Макея»

- Руководитель МИД Владимир Макей, которого еще совсем недавно называли «прозападником», после фальсификации выборов и применения насилия со стороны государства выполняет совсем недипломатическую роль. В чем она состоит?

- Дипломатическая функция в ежедневной работе Макея свелась до нуля. Теперь это выработка пропагандистских позиций, поливание ложью и грязью собственного народа, репрессии против несогласных и недостаточно лояльных в собственном коллективе. Можно сказать, что Макея постиг бесславный конец дипломатической карьеры. Ему уже не спасти свою профессиональную репутацию. Как и некоторым наиболее заметным членам его ближайшего окружения, которые ежедневно работают на сохранение власти для нелегитимного Лукашенко.

- Павел Латушко сообщил о большой чистке МИД Беларуси: в ближайшие дни ожидается увольнение 30 белорусских дипломатов за выражение гражданской позиции. Насколько сильное брожение в умах дипломатов, их готовность ради справедливости покинуть службу? 

- С самого начала политического кризиса в Беларуси появлялись сообщения о несогласии дипломатов с действиями властей. Массовым это явление не стало, но любой пример был показателен и болезненен для власти. Даже до сообщения о 30 сотрудниках МИДа никогда раньше белорусские дипломаты так часто не выступали публично против действий власти. Столь массовое увольнение дипломатов войдёт в историю и, вне всяких сомнений, подействует ещё более угнетающе на весь коллектив МИДа.
 
- К чему может привести чистка МИД?

- Прежде всего, это вымывание дипломатического персонала. Речь идёт об увольнении профессиональных, подготовленных, патриотично настроенных дипломатов. По разным оценкам, для подготовки дипломата требуется 10-15 лет интенсивного обучения и практики. Подобрать специалистов, встроить их в учебную программу и сложить из них дееспособную команду требует времени и усилий.
Во-вторых, это подрыв работы по обеспечению национальных интересов. Каждый из уволенных дипломатов не сможет внести вклад в запланированную работу в интересах Беларуси. 

В-третьих, это деморализация оставшихся в строю. Увольнения, лишения дипломатических рангов, считающихся пожизненными, подавление попыток высказывать мнение негативно отразятся на энтузиазме и производительности.
В конце концов, это и признак растущей слабости Макея как главы МИДа и индикатор его профессионального и личностного банкротства. Для Лукашенко он оказался недостаточно бдительным руководителем, для сотрудников министерства – предателем цеховых интересов, для международных партнёров – беспринципным флюгером.

«ЕС будет заинтересован в сохранении максимального дипломатического присутствия»

- Евросоюз не признает результаты президентских выборов, а Лукашенко – законным президентом. Как в таком случае ЕС собирается строить отношения с незаконным руководителем страны? Принять чисто символические меры – понизить уровень представительства и контактов?

- До 5 ноября ЕС продолжает рассматривать Лукашенко как законного президента. Даже на этом этапе на фоне репрессий, беззакония и сдачи суверенитета действующим президентом, ЕС предлагает своё участие и посредничество, которое до сих пор Минском отметалось. После 5 ноября сложится беспрецедентная ситуация, и меры реагирования будут также новыми. Вместе с тем, уверен, что ЕС будет заинтересован в сохранении максимального дипломатического присутствия, в том числе, на уровне послов. Их статус и присутствие продолжат отыгрывать важную роль в этом кризисе, в первую очередь, для информирования своих правительств.

- Макей называет позицию Евросоюза вмешательством во внутренние дела Беларуси и пригрозил Евросоюзу в случае введения санкций введением контрсанкций, связанных «с внутриполитическим функционированием государства». О чем идет речь?

- Скорее всего, Макей намекает на формулу «на зло бабушке себе уши отморожу». Лукашенко не может нанести значительного ущерба странам ЕС своими контрсанкциями – персональными или экономическими. Но зато может нанести вред гражданам Беларуси, гражданскому обществу, остаткам институтов госуправления. Возможные договорённости по бесконтрольной интеграции с Россией относятся к этой же категории и могут рассматриваться только как преступные.

- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель публично сравнил Беларусь с Венесуэлой, где фактически установилось двоевластие. Вы считаете такой сценарий возможным в Беларуси?

- До этого печального состояния Беларуси ещё далеко, и хочется надеяться, что до это не дойдёт. Массовый белорусский протест, Координационный совет избранного президента Светланы Тихановской не ставят целью захват власти. Прежде всего, речь идёт о подготовке и проведении новых президентских выборов по демократическим стандартам под независимым международным наблюдением, результаты которых будут заслуживать доверия и будут признаны самими белорусами.

Конституционная реформа: без Кремля и не под диктовку Лукашенко

- Официальный Минск через Кремль пробивает идею «конституционной реформы», которая может затянуться и на год, на два, на пять. Какой выход из противостояния власти против народа видите вы? 

- Конституционная реформа нужна, но проведена она будет без участия Кремля и не под диктовку Лукашенко. В его руках любая конституция будет извращена так, чтобы работать только на его личную власть. Подобная реформа ДНК страны требует подлинного общественного диалога, широкого и прозрачного, без давления и репрессий. Лукашенко на это органически неспособен. Он потерял широкое доверие людей и легитимность, чтобы возглавить такой процесс.
Что касается выхода из кризиса, то хочется надеяться, что в головах руководителей министерств, областей, городов, предприятий возобладает рациональное. Пока они, все эти крепкие хозяйственники и крупные государственные деятели, демонстрируют безответственность, близорукость и трусость. В отличие от них, белорусский протест прагматичен, обоснован, ответственен и сфокусирован на достижении решений системных проблем в жизни страны. 

У Лукашенко не осталось никаких ресурсов удержания власти, кроме жестокой силы. Нет ни народной любви, ни денег, ни новых идей, как жить стране дальше, ни готовности вести подлинный общественный диалог. Нет у Лукашенко и внешних союзников, которые бы его искренне поддерживали без алчных намерений воспользоваться его слабостью и не усилить контроль над Беларусью и избавиться от него самого. Лукашенко способен только затыкать несогласным рот, но получается это у него всё хуже. 


В этих условиях экономическим и управленческим элитам Беларуси, которые до сих пор не решились признать поражение и политическое банкротство Лукашенко, но которые заинтересованы в сохранении Беларуси и укреплении её независимости, надо сделать выбор в пользу выдвигаемых протестом требований.
На первый взгляд, можно подумать, что протест движим исключительно идеалистическими концепциями о правах человека и демократии. На самом деле, протестующие белорусы руководствуются в равной степени рациональными соображениями: беззаконие – это спираль в деградацию правоохранительной и судебной системы, лживая власть не может быть эффективной, уже много лет у Лукашенко отсутствует видение будущего для Беларуси. И наоборот, успешное развитие Беларуси требует творческой энергии и участия общества. Эффективные экономические и общественные отношения, работа бизнеса и иностранные инвестиции требуют верховенства права и уважения свобод и достоинства граждан. Наконец, суверенитет и независимость страны возможны только при сильных, устойчивых, понятных институтах управления, включая представительные органы власти на всех уровнях, подотчётность власти, в том числе через выборы, судебную систему, общественный надзор над работой правоохранительной системы. 

Всё это будет возможно только тогда, когда Лукашенко отойдёт в сторону, и Беларусь проведёт новые выборы, которые приведут легитимную власть с общественным доверием и мандатом на реформы. Уверен, что элиты будут вынуждены сделать свой выбор и начнут оказывать давление на Лукашенко, так как долго сидеть на штыках не удастся ни ему, ни им. 
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
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