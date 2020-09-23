Глава МИД для Лукашенко оказался недостаточно бдительным руководителем, для сотрудников министерства – предателем цеховых интересов, для международных партнёров – беспринципным флюгером.





После фальсификации президентских выборов и кровавого подавления мирных протестов с главой МИД Владимиром Макеем, считавшимся главным «прозападником» во властной вертикали, произошли разительные перемены. Министр как мановению волшебной палочки превратился стал отбеливать кровавую «победу» Лукашенко, а в диалоге с Западом перешел на прямой шантаж. Чего стоит одна угроза ввести санкции против собственных граждан в ответ на западные ограничительные меры.

Что происходит с внешней политикой Беларуси и ее ведущим? Каковы перспективы мирных протестов в стране:





На вопросы «Белорусского партизана» ответил бывший дипломат Валерий Ковалевский.

«Личное банкротство Макея»

- Руководитель МИД Владимир Макей, которого еще совсем недавно называли «прозападником», после фальсификации выборов и применения насилия со стороны государства выполняет совсем недипломатическую роль. В чем она состоит?





- Дипломатическая функция в ежедневной работе Макея свелась до нуля. Теперь это выработка пропагандистских позиций, поливание ложью и грязью собственного народа, репрессии против несогласных и недостаточно лояльных в собственном коллективе. Можно сказать, что Макея постиг бесславный конец дипломатической карьеры. Ему уже не спасти свою профессиональную репутацию. Как и некоторым наиболее заметным членам его ближайшего окружения, которые ежедневно работают на сохранение власти для нелегитимного Лукашенко.





- Павел Латушко сообщил о большой чистке МИД Беларуси: в ближайшие дни ожидается увольнение 30 белорусских дипломатов за выражение гражданской позиции. Насколько сильное брожение в умах дипломатов, их готовность ради справедливости покинуть службу?





- С самого начала политического кризиса в Беларуси появлялись сообщения о несогласии дипломатов с действиями властей. Массовым это явление не стало, но любой пример был показателен и болезненен для власти. Даже до сообщения о 30 сотрудниках МИДа никогда раньше белорусские дипломаты так часто не выступали публично против действий власти. Столь массовое увольнение дипломатов войдёт в историю и, вне всяких сомнений, подействует ещё более угнетающе на весь коллектив МИДа.

- К чему может привести чистка МИД?





- Прежде всего, это вымывание дипломатического персонала. Речь идёт об увольнении профессиональных, подготовленных, патриотично настроенных дипломатов. По разным оценкам, для подготовки дипломата требуется 10-15 лет интенсивного обучения и практики. Подобрать специалистов, встроить их в учебную программу и сложить из них дееспособную команду требует времени и усилий.

Во-вторых, это подрыв работы по обеспечению национальных интересов. Каждый из уволенных дипломатов не сможет внести вклад в запланированную работу в интересах Беларуси.





В-третьих, это деморализация оставшихся в строю. Увольнения, лишения дипломатических рангов, считающихся пожизненными, подавление попыток высказывать мнение негативно отразятся на энтузиазме и производительности.

В конце концов, это и признак растущей слабости Макея как главы МИДа и индикатор его профессионального и личностного банкротства. Для Лукашенко он оказался недостаточно бдительным руководителем, для сотрудников министерства – предателем цеховых интересов, для международных партнёров – беспринципным флюгером.

«ЕС будет заинтересован в сохранении максимального дипломатического присутствия»

- Евросоюз не признает результаты президентских выборов, а Лукашенко – законным президентом. Как в таком случае ЕС собирается строить отношения с незаконным руководителем страны? Принять чисто символические меры – понизить уровень представительства и контактов?





- До 5 ноября ЕС продолжает рассматривать Лукашенко как законного президента. Даже на этом этапе на фоне репрессий, беззакония и сдачи суверенитета действующим президентом, ЕС предлагает своё участие и посредничество, которое до сих пор Минском отметалось. После 5 ноября сложится беспрецедентная ситуация, и меры реагирования будут также новыми. Вместе с тем, уверен, что ЕС будет заинтересован в сохранении максимального дипломатического присутствия, в том числе, на уровне послов. Их статус и присутствие продолжат отыгрывать важную роль в этом кризисе, в первую очередь, для информирования своих правительств.





- Макей называет позицию Евросоюза вмешательством во внутренние дела Беларуси и пригрозил Евросоюзу в случае введения санкций введением контрсанкций, связанных «с внутриполитическим функционированием государства». О чем идет речь?





- Скорее всего, Макей намекает на формулу «на зло бабушке себе уши отморожу». Лукашенко не может нанести значительного ущерба странам ЕС своими контрсанкциями – персональными или экономическими. Но зато может нанести вред гражданам Беларуси, гражданскому обществу, остаткам институтов госуправления. Возможные договорённости по бесконтрольной интеграции с Россией относятся к этой же категории и могут рассматриваться только как преступные.





- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель публично сравнил Беларусь с Венесуэлой, где фактически установилось двоевластие. Вы считаете такой сценарий возможным в Беларуси?





- До этого печального состояния Беларуси ещё далеко, и хочется надеяться, что до это не дойдёт. Массовый белорусский протест, Координационный совет избранного президента Светланы Тихановской не ставят целью захват власти. Прежде всего, речь идёт о подготовке и проведении новых президентских выборов по демократическим стандартам под независимым международным наблюдением, результаты которых будут заслуживать доверия и будут признаны самими белорусами.





Конституционная реформа: без Кремля и не под диктовку Лукашенко

- Официальный Минск через Кремль пробивает идею «конституционной реформы», которая может затянуться и на год, на два, на пять. Какой выход из противостояния власти против народа видите вы?





- Конституционная реформа нужна, но проведена она будет без участия Кремля и не под диктовку Лукашенко. В его руках любая конституция будет извращена так, чтобы работать только на его личную власть. Подобная реформа ДНК страны требует подлинного общественного диалога, широкого и прозрачного, без давления и репрессий. Лукашенко на это органически неспособен. Он потерял широкое доверие людей и легитимность, чтобы возглавить такой процесс.

Что касается выхода из кризиса, то хочется надеяться, что в головах руководителей министерств, областей, городов, предприятий возобладает рациональное. Пока они, все эти крепкие хозяйственники и крупные государственные деятели, демонстрируют безответственность, близорукость и трусость. В отличие от них, белорусский протест прагматичен, обоснован, ответственен и сфокусирован на достижении решений системных проблем в жизни страны.





У Лукашенко не осталось никаких ресурсов удержания власти, кроме жестокой силы. Нет ни народной любви, ни денег, ни новых идей, как жить стране дальше, ни готовности вести подлинный общественный диалог. Нет у Лукашенко и внешних союзников, которые бы его искренне поддерживали без алчных намерений воспользоваться его слабостью и не усилить контроль над Беларусью и избавиться от него самого. Лукашенко способен только затыкать несогласным рот, но получается это у него всё хуже.









В этих условиях экономическим и управленческим элитам Беларуси, которые до сих пор не решились признать поражение и политическое банкротство Лукашенко, но которые заинтересованы в сохранении Беларуси и укреплении её независимости, надо сделать выбор в пользу выдвигаемых протестом требований.

На первый взгляд, можно подумать, что протест движим исключительно идеалистическими концепциями о правах человека и демократии. На самом деле, протестующие белорусы руководствуются в равной степени рациональными соображениями: беззаконие – это спираль в деградацию правоохранительной и судебной системы, лживая власть не может быть эффективной, уже много лет у Лукашенко отсутствует видение будущего для Беларуси. И наоборот, успешное развитие Беларуси требует творческой энергии и участия общества. Эффективные экономические и общественные отношения, работа бизнеса и иностранные инвестиции требуют верховенства права и уважения свобод и достоинства граждан. Наконец, суверенитет и независимость страны возможны только при сильных, устойчивых, понятных институтах управления, включая представительные органы власти на всех уровнях, подотчётность власти, в том числе через выборы, судебную систему, общественный надзор над работой правоохранительной системы.





Всё это будет возможно только тогда, когда Лукашенко отойдёт в сторону, и Беларусь проведёт новые выборы, которые приведут легитимную власть с общественным доверием и мандатом на реформы. Уверен, что элиты будут вынуждены сделать свой выбор и начнут оказывать давление на Лукашенко, так как долго сидеть на штыках не удастся ни ему, ни им.



