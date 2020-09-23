Пресс-секретарь рассказала, чем угрожали Тихановской
Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина в интервью стриму «И Грянул Грэм» рассказала о том, чем угрожали экс-кандидату в кабинете Ярмошиной.
— Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Что она была поставлена перед очень жестким выбором. И этот выбор, знаете, включал: либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну, — рассказала Красулина.
Напомним, что 10 августа Светлана Тихановская пришла в ЦИК, чтобы обжаловать итоги выборов. После этого связь с ней пропала, на следующее утро стало известно, что Тихановскую вывезли в Литву белорусские спецслужбы.
Появилось видеообращение Тихановской, которое было записано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.
08:08 23/09/2020
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