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Австрия заявила о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС

Австрия приняла уже свыше 200 тысяч человек, которых нужно "интегрировать, прежде чем принимать новых", считает Канцлер Австрии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. Об этом во вторник, 22 сентября, он рассказал в интервью AFP.

«Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают», — сказал Курц.

Канцлер подчеркнул, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны. 

«Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами. Туда необходимо направить помощь», — заявил Курц.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза.
telegraf.by
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