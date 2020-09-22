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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Французская газета Le Monde опубликовала подробности разговора Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Издание не уточнило источник, но сообщило, что президент России выдвинул версию самоотравления Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал политик.

«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил Навальный.

Le Monde, не указывая источник информации, сообщила о содержании телефонного разговора двух президентов, который состоялся 14 сентября. «По нашим сведениям, состоялся настоящий диалог глухих», — писала газета и отмечала, что официальные сообщения об этом разговоре лишь частично отражают его содержание.

По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а поэтому необходимы официальные объяснения. Владимир Путин в ответ на это «с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в Интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания». Далее Путин предположил, что Навальный мог сам по неустановленной причине принять яд. Он отметил, что «Новичок» — менее сложное вещество, чем утверждалось, хотя никакие факты, по его мнению, не подтвердили применение этого яда.
РБК
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