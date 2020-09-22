Журналисты "Забороны" утверждают, что убийство Шеремета "с высокой вероятностью" было связано с делом "беглого олигарха" Александра Клименко – бывшего министра в правительстве Виктора Януковича, покинувшего Украину после Майдана в 2014 году.





Авторы расследования утверждают, что в их распоряжение попал документ о том, что в августе 2016 года, вскоре после гибели Шеремета, в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк с заявлением о том, что её знакомый Максим Зотов лично признался ей в том, что убил журналиста.





«Зотов спросил, видела ли она, как он „убил Шеремета“. Она ответила, что „не верит ему“, — пересказывают авторы расследования протокол показаний Мацюк киевской полиции (документ обнародован в расследовании). — В ответ на это Зотов сказал, что та „должна им гордиться“ и, по ее словам, показал фотографию в телефоне, на которой были запечатлены две девушки. Зотов уточнил, что был с одной из них, когда произошел взрыв автомобиля Шеремета. С кем именно, не сказал».





Позже, по словам Мацюк, Зотов пожалел, что обмолвился ей о своей причастности к убийству, просил не рассказывать об этом в Киеве, пытался угрожать и якобы предлагал $50 тыс. за молчание — от чего женщина отказалась.

Возраст своего знакомого в 2016 году она оценила в 50−51 год.



Свидетельница также рассказала, что телосложение Зотова показалось ей похожим на комплекцию вероятного фигуранта преступления, который заложил взрывчатку под авто Шеремета — когда она увидела соответствующую видеозапись по телевидению. Эти кадры сейчас приобщены к делу Шеремета — следствие полагает, что на них могут быть запечатлены музыкант Андрей Антоненко и медик Юлия Кузьменко.









Зотов – уроженец Донецка, как утверждается, тесно связанный с Александром Клименко. Клименко был неформальным владельцем Радио "Вести", где работал Павел Шеремет.









"Павел Шеремет находился на линии огня в конфликте олигархических группировок, боровшихся за передел собственности в постреволюционной Украине и за сохранение влияния в условиях политического кризиса 2016 года", – пишет "Заборона".





Максим Зотов «является основателем и владельцем сети спортклубов SportMAX в Донецке». Сеть была едва ли не самой популярной в Донецке и играла немалую роль в спортивной инфраструктуре города.





Телефон, на который была зарегистрирована компания, совпадал с номером, на который было зарегистрировано две фирмы Антона Клименко (погибшего в 2015 году брата экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко) — Юнисон Синема и Юнисон групп.

А генеральным директором сети SportMAX, как пишет Заборона, называли Александра Эпеля — родного брата Михаила Эпеля, отца жены Максима Зотова (Ольги Эпель).

«Эпели — влиятельный донецкий бизнес-клан, — пишут авторы расследования. — На момент, когда президентом Украины в 2010 году стал Виктор Янукович, семья Эпель поддерживала дружественные связи со многими донецкими бизнесменами — выходцами из группы Индустриальный союз Донбасса (ИСД) и с братьями Клименко».

Что связывало Шеремета и Клименко Отдельная часть расследования посвящена деловым связям Павла Шеремета, который работал на Радио Вести, и фактического работодателя журналиста — собственника этой радиостанции Александра Клименко, бежавшего в Москву.

Заборона напоминает, что незадолго до своей гибели Шеремет ездил в Москву, где жила семья журналиста — дети и бывшая супруга.

«Однако была еще одна цель [поездки 10 июля 2016 года], которую дочери он озвучил вскользь: Шеремет спешил на встречу с „беглым олигархом“ — так он назвал Александра Клименко», — пишут авторы расследования.

И бывшая супруга журналиста Наталья Шеремет, и соосновательница Украинской правды Алена Притула (именно в ее авто взорвали журналиста) рассказали Забороне, что Павел Шермет ездил в Москву, чтобы договориться с Клименко о назначении главным редактором Вестей.

Притуле Шеремет говорил, что хочет «понять умонастроения Клименко» и оценить, какое будущее может ожидать их редакцию. По ее словам, сам Клименко хотел поговорить с Шереметом о том, не сможет ли журналист помочь ему найти способ вернуться в Киев.

«У Шеремета действительно были амбиции возглавить Вести. Об этом знала и Притула, и его друг и коллега по радио Сакен Аймурзаев, и бывшая жена Наталья. Все трое подтверждают, что Павел был готов работать в медиа, собственником которого был сбежавший министр, при условии, что в редакционную политику не будут вмешиваться», — пишет Заборона.

Однако из Москвы Шеремет вернулся разочарованным, говорят его близкие и друзья — и сетовал на «православие мозга» у Клименко.

«Паша понимал, что его дни на радио сочтены, — говорит Притула. — Он осознал, что его концепция никому не интересна, что дело идет к сворачиванию свобод на радио, что в принципе и произошло».

В начале июля 2016 года коллектив Радио Вести подписал открытое письмо с просьбой уволить нового шеф-редактора Ирину Гаврилову, поскольку она оскорбительно высказывалась об участниках Майдана и добровольцах войны на Донбассе. Через короткое время Гаврилову уволили.

Издание подчёркивает, что следствие по неизвестным причинам "не дало ходу обнаруженной нами версии, несмотря на наличие конкретных свидетельских показаний". При этом журналисты не исключают и того, что обвинения в адрес Клименко в организации преступления могли быть сознательным оговором.





Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Забороне" сказал, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию не удалось проверить из-за невозможности сотрудничества с российскими правоохранительными органами.