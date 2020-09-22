Макрон: Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте
Кризис в Беларуси, если его не решить, может стать неким разломом на карте Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН.
"В случае с Беларусью есть риск образования разлома на европейском континенте", - сказал французский президент.
Он подчеркнул, что "нужно избежать вмешательства в ситуацию извне".
Также президент Франции заверил, что "поддерживает белорусский народ".
Макрон считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.
21:30 22/09/2020
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