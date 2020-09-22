



"Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход", - сказал Кент во время визита в Брюссель.





Кроме того, Вашингтон уже готов огласить санкции, но он надеется сначала скоординировать их с ЕС.





"Первоначальный план заключался в том, чтобы объявить о них параллельно на этой неделе. Мы ожидаем ясности от европейских лидеров, смогут ли они принять решение", - заявил он.









Кент находится во вторник в Брюсселе, куда он прибыл на встречи с европейскими официальными лидерами и дипломатами, где обсуждалась ситуация в Беларуси.





Накануне главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Беларуси, поэтому этот вопрос, как ожидается, рассмотрят главы государств и правительств. Своего согласия не дал Кипр, который настаивал на том, чтобы санкции были введены не только в отношении Беларуси, но и против Турции.