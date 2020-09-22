Могилевские активисты просят заменить статую Ленина на скульптуру Лукашенко с автоматом
66 могилевчан подписали коллективное обращение в Могилевский горисполком с просьбой установить на площади Ленина скульптурную композицию со статуей Лукашенко с автоматом в руках.
Композиции даже придумали название — «Беларусь не отдадим», пишет mogilev.online
Инициатором обращения, которое отправили в горисполком в начале сентября, стал общественный активист Алексей Павловский.
Композиция, по задумке авторов, должна включать в себя статую Александра Лукашенко и его сына Николая с автоматами в руках, а также статую Лидии Ермошиной и ОМОНовцев.
В обращении говорится, что средства на установку этой композиции нужно собрать с участников провластных митингов. А если денег не хватит, то со штрафов подвергшихся репрессиям белорусов.
Однако могилевским властям такая идея пришлась не по душе.
«Поступившие предложения по установке „композиции (Беларусь не отдадим)“ и сбору средств с участников митингов не носят конструктивного характера и имеют явно провокационный подтекст, в связи с чем не могут быть поддержаны Могилевским горисполкомом», — говорится в ответе на обращение.
Кстати, в ноябре прошлого года активист Алексей Павловский собрал 68 подписей под обращением в горисполком, в котором он предлагал назвать именем Лукашенко площадь перед зданием горисполкома и здесь же установить бюст президента.
21:16 22/09/2020
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