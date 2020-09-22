Композиции даже придумали название — «Беларусь не отдадим», пишет mogilev.online





Инициатором обращения, которое отправили в горисполком в начале сентября, стал общественный активист Алексей Павловский.





Композиция, по задумке авторов, должна включать в себя статую Александра Лукашенко и его сына Николая с автоматами в руках, а также статую Лидии Ермошиной и ОМОНовцев.





В обращении говорится, что средства на установку этой композиции нужно собрать с участников провластных митингов. А если денег не хватит, то со штрафов подвергшихся репрессиям белорусов.









Однако могилевским властям такая идея пришлась не по душе.