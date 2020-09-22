Из-за коронавируса у сотрудника Службы безопасности перенесли саммит ЕС, где намеревались рассматривать белорусские санкции
Пока, запланированный на 24 - 25 сентября саммит Евросоюза, перенесли на неделю. Санкции в отношении Беларуси будут рассматривать уже в октябре.
О том, что «ковид» стал причиной переноса запланированного на 24 - 25 сентября саммита ЕС, сообщило ТАСС.
Выяснилось, что один из сотрудников Службы Безопасности, с которым накануне пообщался возглавляющий Евросовет чиновник Шарль Мишель, заболел коронавирусом, - его тест положительный. При этом у самого Мишеля тест на коронавирус отрицательный. Еврочиновник, согласно антиковидным мерам Бельгии с 22 сентября отправлен на карантин.
- Глава Евросовета принял решение перенести саммит Евросоюза на неделю, он должен будет состояться 1 - 2 октября, - прокомментировал пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.
Напомним, предыдущие два раунда согласований, на заседаниях 10 и 21 сентября, введение санкций в отношении Беларуси дважды блокировал Кипр. Вопрос перешел в компетенцию глав государств и правительств заседания Евросовета.
20:47 22/09/2020
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