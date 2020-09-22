



О том, что «ковид» стал причиной переноса запланированного на 24 - 25 сентября саммита ЕС, сообщило ТАСС.





Выяснилось, что один из сотрудников Службы Безопасности, с которым накануне пообщался возглавляющий Евросовет чиновник Шарль Мишель, заболел коронавирусом, - его тест положительный. При этом у самого Мишеля тест на коронавирус отрицательный. Еврочиновник, согласно антиковидным мерам Бельгии с 22 сентября отправлен на карантин.