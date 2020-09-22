Почему белорусы выходят на улицу и чего они хотят?

Исследователь из Манчестерского университета Ольга Онух представила промежуточные результаты анонимного опроса участников послевыборных протестов в Беларуси. В ходе опроса, который проводился в рамках проекта Mobilize, была опрошена 21 тыс. белорусов, принявших участие в протестах с августа 2018 по август 2020 года.





Ниже приводятся основные данные, касающиеся протестов 2020 года.





60% начали участвовать в акциях протеста самостоятельно

Как сообщается на newbelarus.vision , где приводятся результаты данного опроса, 82% респондентов за последние два года участвовали в уличных и онлайн-протестах. 71% принимали физическое участие в белорусских протестах.





Среди 7800 опрошенных в августе 45% протестующих заявили, что присоединились к демонстрациям до 11 августа. Остальные же решили принять участие в акциях протеста после периода жестокого задержания. Примечательно, что большинство людей возвращаются к протестам снова и снова.





Также подчеркивается, что 60% протестующих в Беларуси начали свое участие в акциях протеста самостоятельно. Иными словами, они не искали себе компанию друзей, которые могли бы к ним присоединиться. Исследователь отмечает, что такое большое количество людей практически беспрецедентно редко решает присоединиться к протестам самостоятельно.





Откуда получали информацию о протестах?

Отмечается, что только 5% демонстрантов получили информацию о протестах от политических партий или организаций гражданского общества, 90% узнали о протестах в интернете. А во время отключения интернета в первые дни после выборов 66% протестующих узнали о протестах с помощью «сарафанного радио».





Автор исследования настаивает, что называть протесты в Беларуси революцией через Telegram некорректно, поскольку важную роль сыграли YouTube, Viber, Instagram и ряд СМИ.





Основная мотивация

Опрошенные, отвечая на вопрос, почему они вышли на протесты после выборов, как основной мотив указали репрессии: 98% демонстрантов вышли на улицы в ответ на насилие и политические репрессии.





Второй по популярности вариант - против Лукашенко. Третий триггер - фальсификации выборов, четвертый - слабое состояние экономики в стране, пятый - необходимость защиты демократии. На шестом месте среди мотивов участия в протестах - провальная политика государства во время коронавируса.





Чего хотят протестующие?

Опрос показал, что среди протестующих наиболее популярны три основных требования: уход Лукашенко; масштабные демократические изменения, в том числе смена главы страны; свободные и честные выборы, даже если они приведут к победе Лукашенко.





Вопросы, связанные с коррупцией, внешней политикой, отношениями с Россией, не имеют значения.





Что бы вы назвали сегодняшней революцией?





Исследователи спросили протестующих, как они хотят назвать белорусские события. Респонденты отметили семь основных вариантов:





Революция или эволюция





Борьба за справедливость и против Лукашенко





Женская революция





Борьба за свободу





Борьба за мир





Революция достоинства





Цветная революция.