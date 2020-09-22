Почему белорусы выходят на улицу и чего они хотят?
98% демонстрантов вышли на улицы после выборов в ответ на насилие и политические репрессии. Об этом говорят данные соцопроса.
Исследователь из Манчестерского университета Ольга Онух представила промежуточные результаты анонимного опроса участников послевыборных протестов в Беларуси. В ходе опроса, который проводился в рамках проекта Mobilize, была опрошена 21 тыс. белорусов, принявших участие в протестах с августа 2018 по август 2020 года.
Ниже приводятся основные данные, касающиеся протестов 2020 года.
60% начали участвовать в акциях протеста самостоятельно
Как сообщается на newbelarus.vision, где приводятся результаты данного опроса, 82% респондентов за последние два года участвовали в уличных и онлайн-протестах. 71% принимали физическое участие в белорусских протестах.
Среди 7800 опрошенных в августе 45% протестующих заявили, что присоединились к демонстрациям до 11 августа. Остальные же решили принять участие в акциях протеста после периода жестокого задержания. Примечательно, что большинство людей возвращаются к протестам снова и снова.
Также подчеркивается, что 60% протестующих в Беларуси начали свое участие в акциях протеста самостоятельно. Иными словами, они не искали себе компанию друзей, которые могли бы к ним присоединиться. Исследователь отмечает, что такое большое количество людей практически беспрецедентно редко решает присоединиться к протестам самостоятельно.
Откуда получали информацию о протестах?
Отмечается, что только 5% демонстрантов получили информацию о протестах от политических партий или организаций гражданского общества, 90% узнали о протестах в интернете. А во время отключения интернета в первые дни после выборов 66% протестующих узнали о протестах с помощью «сарафанного радио».
Автор исследования настаивает, что называть протесты в Беларуси революцией через Telegram некорректно, поскольку важную роль сыграли YouTube, Viber, Instagram и ряд СМИ.
Основная мотивация
Опрошенные, отвечая на вопрос, почему они вышли на протесты после выборов, как основной мотив указали репрессии: 98% демонстрантов вышли на улицы в ответ на насилие и политические репрессии.
Второй по популярности вариант - против Лукашенко. Третий триггер - фальсификации выборов, четвертый - слабое состояние экономики в стране, пятый - необходимость защиты демократии. На шестом месте среди мотивов участия в протестах - провальная политика государства во время коронавируса.
Чего хотят протестующие?
Опрос показал, что среди протестующих наиболее популярны три основных требования: уход Лукашенко; масштабные демократические изменения, в том числе смена главы страны; свободные и честные выборы, даже если они приведут к победе Лукашенко.
Вопросы, связанные с коррупцией, внешней политикой, отношениями с Россией, не имеют значения.
Что бы вы назвали сегодняшней революцией?
Исследователи спросили протестующих, как они хотят назвать белорусские события. Респонденты отметили семь основных вариантов:
Революция или эволюция
Борьба за справедливость и против Лукашенко
Женская революция
Борьба за свободу
Борьба за мир
Революция достоинства
Цветная революция.
20:34 22/09/2020
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