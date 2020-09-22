



Минерал «кальцит», широко известный как строительный материал, с давних времен используют маги и шаманы.





Те утверждают, что главное значение кальцита — делать того, кто достиг с ним гармонии, более дальновидным. На специализированных ресурсах говорится, что «этот минерал станет отличным подспорьем для людей, которые по роду занятий должны составлять далеко идущие прогнозы».









Среди магических свойств кальцита также «способность приносить спокойствие, избавлять от навязчивых сомнений и предостерегать хозяина от опасных и невыгодных решений».





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В описании к покупке также сказано, что «энергетический кристалл кальцит обладает силой примирения, смягчает злобу и уравновешивает».