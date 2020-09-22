Шрайбман: Пять причин, по которым разные чиновники решили остаться

— Белорусская номенклатура не раскололась так, как от нее ожидали, — пишет Артем Шрайбман. — Общаясь с людьми из системы, я насчитал пять причин, по которым разные чиновники решили остаться. У некоторых сочетаются сразу несколько.





И тут важно сделать оговорку, в Беларуси нет правящей элиты как единого организма. У них нет коллективной номенклатурной идентичности, классовой солидарности, нет партии и идеологии, которая бы их объединяла.





Это просто конгломерат отдельных людей, со своими жизненными обстоятельствами, взглядами, фобиями и интересами. И анализировать их нужно не как коллективного игрока, способного принять общее решение, а как отдельных людей, каждый из которых принимает решение за себя и для себя.





Начну с неинтересных.









Первых меньше заботят моральные соображения, чем вполне себе конкретные бенефиты и привычный уровень жизни. Это те самые льготные кредиты-служебное жилье-стабильные зарплаты.





Вторые всё плюс-минус осознают и даже переживают, но у них есть прагматичный страх поспешить. Они считают, что с корабля никогда не поздно спрыгнуть, но вот рановато может быть.





Во-третьих, есть большая группа тех, кто живет в том же информационном коконе, что и Лукашенко – где у него большинство, а репрессии раздуты СМИ.





Эти люди потребляют ту же информацию что и мы, но у них срабатывает психологическая защита – я же работал на это государство N лет, ну не может оно быть таким. Из инфопотока в их сознание просачиваются более комфортные новости, а менее комфортные блокируются.





Конспирология тут важнее, чем кажется. Многие из вас, возможно, не поверят, но куча чиновников, даже из условно прогрессивных ведомств, уверены во внешнем управлении оппозицией и протестами.





Думаю, дело, опять-таки, в психологической защите. Ну не может народ сам быть против нас, все же хорошо было, задурили ему голову.





Кроме того, они судят по привычному для себя опыту. Когда всю карьеру выполняешь и отдаешь приказы, живешь по инструкциям, мозг не допускает, что кто-то может самоорганизоваться горизонтально.





В-четвертых, значительная часть чиновников просто дистанцируют себя от произошедшего. Эти силовики что-то начудили, а я в своем мин-фин-эконом-строй-связи работаю, никого не трогаю.





Наконец, самая интересная для меня, пятая группа. Эти люди все видят и понимают. Но они верят в базовую адекватность режима и что, пережив такой шок, власть точно пойдет на реформы. И когда они начнутся, лучше бы нам, таким разумным и все понимающим, быть на своих постах, чтобы их не заняли какие-то мракобесы.









Я не знаю, чего тут больше – патриотизма или самовнушения, но эта группа посыплется первой в случае новой масштабной эскалации насилия. Потому что умрет их базовая вера в то, что жесть не повторится.





Без этой эскалации (которую мне сложно желать своей стране), нас ждет то, о чем я уже писал много раз – дальнейшее крошение системы снизу из-за все более душного рабочего климата.





От безнадеги, инстинкта власти вычищать внутренних диссидентов, увольнения коллег-друзей из-за политики, двойной нагрузки после этого, не особо веселых зарплат – самые амбициозные и толковые продолжат уходить.





На их место либо будет сложно находить новых, либо будут приходить менее компетентные. А это новые управленческие ошибки и… круг запускается сначала.