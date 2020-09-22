



Ведущий шоу Анатолий Кузичев спросил Латушко: «Вы, наверное, понимаете, что поговорка про ласковое теля, она до определенного момента уместна, а после — нет. А потом невозможно двух маток, так сказать, сосать. Вам придется делать выбор. Вы понимаете, о каком выборе я говорю? Вы согласны, что придется сделать выбор?»





На что Павел Латушко ответил: «Сосать предложите кому-нибудь другому. Мы не собираемся делать выбор».





В ответ ведущий попытался оправдываться и сказал, что это такая русская поговорка. «Ну послушай, это русская поговорка, ну Пал Палыч, ну зачем…», — сказал Кузичев.





Латушко же прервал ведущего: «Это вы первый употребили».





По его словам, в КС пытаются строить мост между Россией и Евросоюзом, между двумя полюсами. Стратегия отношений с Россией неизменна, стратегия углубления с Европой справедлива.