О чем умолчал замминистра спорта

«В Германии за нарушение правил организации митингов штрафуют до 14 тысяч евро. За публичные призывы к участию в несанкционированных митингах последует штраф либо лишение свободы сроком до 1 года», – заявил Вячеслав Дурнов.





Салідарнасць » попросила посольство Германии в Беларуси рассказать о правилах проведения уличных акций в Германии. Вот что там ответили:





«Свобода собраний является выражением немецкой свободомыслящей демократии. Она дает право гражданам Германии собираться вместе и публично высказывать свое мнение.





Согласно статьи 8, часть 1, Основного закона все граждане Германии имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного уведомления или разрешения. Это основное право дает гражданам возможность активно принимать участие в политическом процессе формирования мнения и воли.





Для уличных собраний это право согласно статьи 8, часть 2, Основного закона может быть ограничено законом или в порядке, установленном законом. Со свободой собраний связаны и определенные обязательства.





В соответствии с § 14 Закона о собраниях и шествиях организатор публичного уличного мероприятия обязан не позднее чем за 48 часов до его объявления подать заявку в местную администрацию (при подаче заявки особенно должно быть гарантировано, что для участников мероприятия будет обеспечена необходимая защита, например, от демонстрантов, протестующих против данного мероприятия, а также надлежащее регулирование дорожного движения).





Для собраний, которые возникают спонтанно по актуальному поводу, заявка не требуется. Статья 8, часть 1, Основного закона гарантирует также право граждан на спонтанные публичные выступления.





Если в ходе мероприятия создается непосредственная угроза общественной безопасности, то согласно §15 Закона о собраниях и шествиях мероприятие может быть запрещено до его начала или прекращено после начала.





Угроза общественной безопасности, как правило, предполагается, если в ходе мероприятия создается наказуемая угроза таким основным правовым ценностям как жизнь, здоровье, свобода, собственность, имущество, честь гражданина, а также неприкосновенности правопорядка и существованию государственных учреждений.





Угроза общественной безопасности возникает, если, например, участники мероприятия одобряют нарушения прав человека, характерные для национал-социалистского режима, тем самым одобряют исторически реальный акт произвола и таким образом нарушают §130, часть 4, Уголовного кодекса «Разжигание межнациональной розни». Запрет или прекращение мероприятия является, однако, крайним средством.





Если другие ограничения являются достаточными, то они должны использоваться в первую очередь.





Нарушения запретов или обязанностей, касающихся проведения собраний, могут повлечь за собой уголовную или административную ответственность.





В соответствии с § 23 Закона о собраниях и шествиях тот, кто публично, на собрании или путем распространения письменных материалов, звукозаписей, изображений или в иной форме призывает к участию в публичном мероприятии или шествии после того, как его проведение было запрещено или было дано распоряжение о его прекращении, может быть наказан лишением свободы сроком до 1 года или денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок».





Так что, Дурнов, рассказав о возможных санкциях, умолчал о базовом принципе: провести легальную уличную акцию в Германии гораздо проще, чем в Беларуси.