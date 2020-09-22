"МИД закрыт. Все ушли на фронт воевать за власть Лукашенко"

В последние годы, особенно после Крыма, белорусские официальные лица (Лукашенко, Макей и др.) много внимания уделяли обоснованию концепта многовекторности. Беларусь как страна-миротворец, Хельсинки-2, донор стабильности в регионе и так далее.





Эксперты, включая независимых, подводили под это теоретический фундамент. Они (например, Евгений Прейгерман) много писали, что внешняя политика Беларуси обусловлена геополитической причиной, поэтому небольшой стране, которая находится между двумя мощными центрами силы (Россия и Евросоюз), просто суждено проводить политику балансирования, дружить со всеми, диверсифицировать отношения, избегать серьезной зависимости только от одной страны и т.д. с теоретической точки зрения, кажется, все правильно.





И надо же было случиться нынешнему политическому кризису, чтобы все эти абстрактные теории разлетелись вдребезги.





Выяснилось, что

в авторитарном режиме внешняя политика — всего лишь способ, средство, инструмент удержания власти одним человеком.

И больше ничего. Внешнеполитический разворот в течение буквально нескольких дней продемонстрировал это в кристально чистом виде.





То, что эту функцию (удержание власти) выполняют, например, силовые структуры, правоохранительные органы, было понятно и раньше. А вот МИД, казалось бы, немного другое ведомство, исходящее из государственных интересов, которые так быстро не меняются.





А оказалось, что на самом деле все гораздо проще и примитивнее. Весь государственный интерес свелся к тому, чтобы помочь "посиневшим пальцам".





Лукашенко в последние годы много утверждал о необходимости укрепления суверенитета Беларуси. На этой идее была фактически построена его предвыборная кампания. Мол, белорусы не должны больше ходить "под плетью".





А как только запахло жареным, возникла угроза власти, то сразу стал просить Путина ввести в Беларусь российские войска.

Власть важнее суверенитета.

На наших глазах отсекается западный вектор. 18 сентября глава белорусского МИД Владимир Макей пригрозил, что если ЕС примет санкции против руководства Беларуси, то Минск может разорвать дипломатические отношения с государствами Евросоюза.





А 21 сентября председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил ,что "многовекторная политика... больше не обеспечивает нужные условия для благоприятного развития Беларуси" и наивысшим приоритетом для страны становится "укрепление политических, экономических и военных отношений с Российской Федерацией в рамках "союзного государства".





Значит, до сих пор многовекторная политика способствовала развитию страны, а теперь вдруг перестала.

Жажда власти одного человека подменила национальные интересы.

Некоторые эксперты назвали процесс последнего месяца "дефолтом" внешней политики Беларуси. Действительно, отказ от многовекторности, возвращение к одному вектору означает, что внешняя политика в обычном смысле исчезает. Как и дипломатия.





Чтобы общаться с российскими чиновниками, МИД не нужен. Отношения с РФ происходят, как правило, при минимальном участии министерства иностранных дел.





Напомню, что посол Беларуси в России Владимир Семашко одновременно является и вице-премьером. Значит, он имеет больший ранг, чем Владимир Макей, который всего лишь министр.





Поэтому на дверях МИД теперь можно вывесить табличку: "Министерство закрыто, все ушли на фронт борьбы за удержание власти Лукашенко".