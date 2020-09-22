Имя Загорцева стало широко известно после сообщения, что он получил чиновничью должность в Ялте — там его назначили заместителем главы горадминистрации. До Ялты Загорцев 10 лет был председателем Бобруйского горсовета и председателем Смолевичского райисполкома.





Когда записано видеообращение, неизвестно, но ясно, что сделано это было после жестких разгонов мирных акций. Загорцев сообщает, что находится на лечении и что он дважды пережил клиническую смерть. Чиновник заявляет, что боится не дожить до свободной Беларуси.





"Наши дети сделали это, большое спасибо нашим женщинам за все. Наше поколение извиняется, что допустило это. Бывшие коллеги, мэры городов, председатели, еще не поздно не допустить никакого кровопролития. Вы видели, что люди решили все изменить, вы этому мешали, еще не поздно исправиться и идти вместе с народом", — говорит Загорцев.





Он просит перейти на сторону народа своих бывших коллег, а также знакомых генералов. Упомянул он в обращении и министра внутренних дел Юрия Караева:





"Господин Караев, вы упомянули вашу семью и детей. Почему вы не помните о наших детях? Здесь много разговоров о российском следе. Здесь сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами".





Загорцев говорит, что обращался к мэрам российских городов-побратимов и руководителям российских заводов с просьбой не пускать своих детей чинить насилие в Беларуси. Он заявил, что если россияне придут не с благими намерениями, то против них восстанет каждый белорус.





Также он подчеркнул, что гордится своими детьми, которые с первого дня "на баррикадах".