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Такое вот "славянское братство": российские бомбардировщики над нашими головами

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Беларуси с Польшей в рамках так называемых учений "Славянское братство"

22 сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместных белорусско-российских учений "Славянское братство - 2020" два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Республики Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны добавили, что в ходе полета российские летчики отработали вместе с истребителями ВВС Беларуси авиационное прикрытие совместной тактической группы, выполняющей боевые задачи на земле.

Ранее на учения "Славянское братство - 2020" на полигон Гожский под Гродно прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения Воздушно-десантных войск России. 

Кроме того, на полигоне Брестский в учениях участвуют российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники.
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