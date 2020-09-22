22 сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместных белорусско-российских учений "Славянское братство - 2020" два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Республики Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





В Минобороны добавили, что в ходе полета российские летчики отработали вместе с истребителями ВВС Беларуси авиационное прикрытие совместной тактической группы, выполняющей боевые задачи на земле.





Ранее на учения "Славянское братство - 2020" на полигон Гожский под Гродно прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения Воздушно-десантных войск России.





Кроме того, на полигоне Брестский в учениях участвуют российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.





Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники.