Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель готов приехать в Минск. Лукашенко против
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Беларуси
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов приехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании политического кризиса в Беларуси, однако Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС, передает @tass_agency
14:57 22/09/2020
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