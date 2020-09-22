Венедиктов: Лукашенко и Путин обсуждали судьбу Бабарико





Об этом он заявил в эфире передачи « Будем наблюдать ».





"Я думаю, что судьба Бабарико и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим", — сказал Венедиктов.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал TUT.BY , что не располагает информацией о переговорах президентов по поводу Бабарико. Вместе с тем он усомнился, что главред «Эхо Москвы» знает об этом, поскольку встреча Лукашенко и Путина проходила в формате «один на один».



