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Меркель предложила реформировать Совбез ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за реформу Совет безопасности ООН из-за злоупотребления правом вето.


Обращение Меркель к ООН во вторник, 22 сентября, опубликовал спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт в Twitter.

Подробностей своего предложения Меркель не назвала.

В обращении она упрекнула членов ООН в нехватке командного духа, а также раскритиковала страны за попытки решить проблемы самостоятельно.

"Ошибается всякий, кто думает, что справится лучше самостоятельно. Наше благополучие разделено. И наши страдания тоже. Мы один мир", - заявила она.

Как известно, право вето имеют пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Всего в Совбез входят 15 стран-членов.

Напомним, сегодня начнется первая в истории сессия Генассамблеи ООН в онлайн-режиме. Лидеры ряда стран записали видеообращения вместо выступлений. 
Источник: korrespondent.net
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