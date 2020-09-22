Меркель предложила реформировать Совбез ООН





Обращение Меркель к ООН во вторник, 22 сентября, опубликовал спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт в Twitter.





Подробностей своего предложения Меркель не назвала.





В обращении она упрекнула членов ООН в нехватке командного духа, а также раскритиковала страны за попытки решить проблемы самостоятельно.





"Ошибается всякий, кто думает, что справится лучше самостоятельно. Наше благополучие разделено. И наши страдания тоже. Мы один мир", - заявила она.





Как известно, право вето имеют пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Всего в Совбез входят 15 стран-членов.





Напомним, сегодня начнется первая в истории сессия Генассамблеи ООН в онлайн-режиме. Лидеры ряда стран записали видеообращения вместо выступлений.