Пропал член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский





В 13:00, по информации « Еврорадио », он должен был выйти в эфир, но последние 15 минут не отвечал на звонки.





Напомним, он только на днях вышел на свободу после 25 суток ареста. Дылевский является сейчас одним из двух членов Президиума Координационного совета вместе с Нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич, кто нахдится в Беларуси и на свободе.