Пропал член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский
Член президиума Координационного совета и лидер Стачкома МТЗ Сергей Дылевский перестал выходить на связь.
В 13:00, по информации «Еврорадио», он должен был выйти в эфир, но последние 15 минут не отвечал на звонки.
Напомним, он только на днях вышел на свободу после 25 суток ареста. Дылевский является сейчас одним из двух членов Президиума Координационного совета вместе с Нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич, кто нахдится в Беларуси и на свободе.
"Белорусский партизан"
13:03 22/09/2020
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