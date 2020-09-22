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Пропал член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский

Член президиума Координационного совета и лидер Стачкома МТЗ Сергей Дылевский перестал выходить на связь.


В 13:00, по информации «Еврорадио», он должен был выйти в эфир, но последние 15 минут не отвечал на звонки.

Напомним, он только на днях вышел на свободу после 25 суток ареста. Дылевский является сейчас одним из двух членов Президиума Координационного совета вместе с Нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич, кто нахдится в Беларуси и на свободе.
"Белорусский партизан"
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