"Александр Лукашенко в очередной раз потоптался по приватизации и велел обратить внимание на «воспитательный процесс» в вузах. Сентенции на этот счет прозвучали при рассмотрении кадровых вопросов. И навеяны они, надо думать, нынешним острейшим внутриполитическим кризисом.





Проще говоря, Лукашенко сейчас особенно важно держать под колпаком и экономику, и образование, и другие сферы.





Сегодня прозвучало, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Беларуси не будут приватизировать все и вся.





Под «шарлатанами из-за границы» Лукашенко, скорее всего, имеет в виду вытесненных за рубеж политических противников — Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Валерия Цепкало и других. Но те, равно как и участники протестов в стране, отнюдь не машут лозунгом приватизации. Их требования — сугубо политические, и прежде всего это отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые честные выборы.





Но он подменяет повестку дня, рисует своих противников алчными персонажами, готовыми распродать Родину и обречь простой люд на безработицу, нищету.





Однако тему приватизации Лукашенко муссирует не только ради дискредитации оппонентов. Казенная экономика — черт с ней, что неэффективная — важна для него в плане политического выживания.





Можно предположить, что сейчас власти не только законсервируют госсектор, но и еще сильнее зажмут уже сформировавшийся бизнес (не трогая, конечно, своих людей). Мы уже видим, как мстят компаниям, руководители которых хоть как-то выказали солидарность со сторонниками перемен, помогали репрессированным.





Вообще отношение к буржуазии у белорусского вождя сродни ленинскому. В интервью российским журналистам 8 сентября он заявил: «У нас появились буржуйчики, богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше. Эти категории появились, неплохо живут. И что им захотелось? А им захотелось власти».





Действительно, за 26 лет правления первого президента даже в жестких условиях белорусской модели и структура экономики, и социальная структура общества заметно изменились. И Лукашенко в принципе прав: чем больше людей, которые создают свое благополучие, не рассчитывая на казенную пайку, тем сильнее в обществе потребность в переменах.





Предпринимателям, среднему классу, творческой интеллигенции и другим продвинутым категориям населения для нормальной работы, самореализации, ощущения полноты жизни нужны права и свободы.





Впрочем, не только им. В эти бурные месяцы на протесты выходят и работяги, и пенсионеры. Причем не за копейку, а именно с политическими требованиями. Видно, что анахроничный жестокий режим достал уже не только «буржуйчиков». Более того, люди с совестью откалываются и от вертикали, силовых структур, не желая отождествлять себя с репрессивной системой.





Консервация экономической модели, репрессии, чистки, выдавливание неугодных из страны призваны спасти власть Лукашенко. Да, так, вероятно, можно на какое-то время сбить протестную волну. Но эти методы никак не снимают причин конфликта между режимом и значительной частью общества. Напротив — обостряют антагонизм.



