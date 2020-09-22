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Планы Лукашенко с детьми на 2021 год: посмотреть на "чудо природы"

Лукашенко сообщил о планах посетить Дальний Восток России, сообщает БЕЛТА. Говоря об этом, он рассказал, что на встречах Путин «часто с теплотой вспоминает о Приморском крае».

Планы были озвучены на встрече официального лидера Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

– Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время.

Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка – все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы.

Сообщается, что одним из поводов посетить эти российские регионы может стать участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный: «Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион.

Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас».

И подчеркнул, что белорусская строительная отрасль конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости: «Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы». Лукашенко также надеется на углубления сотрудничества с Приморским краем:

– Хоть вы географически и далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своем Отечестве - от Бреста до Владивостока. И мы всегда будем развивать сотрудничество. Если вам нужна будет помощь, которую мы можем оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться.
Источник: gazetaby.com
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