Планы были озвучены на встрече официального лидера Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.





– Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время.





Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка – все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы.





Сообщается, что одним из поводов посетить эти российские регионы может стать участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный: «Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион.





Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас».





И подчеркнул, что белорусская строительная отрасль конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости: «Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы». Лукашенко также надеется на углубления сотрудничества с Приморским краем:





– Хоть вы географически и далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своем Отечестве - от Бреста до Владивостока. И мы всегда будем развивать сотрудничество. Если вам нужна будет помощь, которую мы можем оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться.