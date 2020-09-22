"Речь идет о праве народа Беларуси избирать своих лидеров" - Госдеп США о санкциях против режима Лукашенко

Представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что уже в самое ближайшее время США, Канада, Великобритания и ЕС могукт объявить о введении санкций против белорусских чиновников.