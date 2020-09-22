"Речь идет о праве народа Беларуси избирать своих лидеров" - Госдеп США о санкциях против режима Лукашенко
Представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что уже в самое ближайшее время США, Канада, Великобритания и ЕС могукт объявить о введении санкций против белорусских чиновников.
США, Канада, ЕС и Великобритания намерены одномоментно ввести санкции против режима Лукашенко уже в самое ближайшее время. Как заявил представитель Госдепартамента США Джордж Кент, "речь идет о народе Беларуси и его прове избирать своих лидеров"
Источник: golos-ameriki.ru
10:39 22/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение