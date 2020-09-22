



Нередко говорят - как хорошо было бы, если бы Лукашенко ушел раньше. Например, в каком 2006 году. Ну или хотя бы в 2015-м, пишет политический обозреватель "Свободы" Виталий Цыганков.





С точки зрения страданий, которые нам, белорусам, еще придется выдержать из-за агонии нынешнего уголовного режима, это, конечно же, было бы лучше. А в какой-то фантазийной и красивой альтернативной белорусской истории вообще "лучше" было бы, чтобы лукашенковской диктатуры не было в принципе, и был бы это чужой ужасный сон.





Но с точки зрения уроков истории парадоксальным образом закономерно и, к сожалению, неизбежно, что мы дошли до сегодняшней, ужасной и бесчеловечной стадии авторитаризма и диктатуры. Если бы Лукашенко ушел в каком 2006 году — в период экономического роста и довольно высокой популярности — народ забыл бы многие его грехи, историки спорили бы, а таким ли уж плохим был авторитаризм и что положительного он принес стране. Горько признавать, но это правда — к 2020 году значительная часть белорусов видела в авторитарной власти что-то положительное.





Однако сейчас, в 2020 году, правду и реальность увидели не только те 30-40 процентов белорусов, которые всегда знали, что правление Лукашенко, авторитаризм - это горе, упадок и деградация. В этом году, особенно после зверств и убийств в августе и в связи с неизбежным экономическим и социальным кризисом, катастрофа авторитаризма стала очевидной для абсолютного большинства белорусов.





Не будем критиковать их за то, что только сейчас они увидели вещи, которые нам — «сьвядомым», «старым», «змагарам» — были очевидны давно. Эпидемия коронавируса или экономика, беспардонный даже для властей уровень лжи или невиданный ранее уровень фальсификации выборов — не так и важно, что раскрыло глаза теперь уже большинству белорусов.





Сейчас важно, что у следующих поколений белорусов на десятилетия не будет никаких иллюзий по поводу "неоднозначности" авторитаризма, его "не черно-белой картины", разных "оттенков". На десятилетия в памяти белорусов останется, что авторитаризм - это не просто неадекватные заявления нездорового правителя, не шуточки, не забавные митинги крепостных "ябатек". Это зверства, убийства, это отбирание детей, это удар с разворота майорским кулаком в лицо женщины, это волочение в автозак беременной, это аресты спасателей за то, что не позволили людям утонуть. Это деградация закон плоть до полной его отмены, это гопники на улицах с дубинами и оружием в руках.





Я эти дни лежу в больнице, принимаю по 12 уколов в день против своей ковидной двусторонней пневмонии и надеюсь, что все это не зря, что мой организм выработает иммунитет от этой страшной болезни. Иммунитет, который не позволит мне заболеть самому и стать заразным для других. Также я надеюсь, что сегодняшние страдания белорусов не напрасны, что в психике здоровых людей больше никогда не возникнет идея о возможности и желательности «сильной руки» на нашей земле.







