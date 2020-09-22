Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам белорусский режим
Зарубежное медиа — о событиях в Беларуси, за которыми следит весь мир.
— Уникальность белорусского протеста — в его спокойном и мирном характере. Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам режим, — комментирует ситуацию Настоящее время. — Силовики Лукашенко жестоко разгоняют митинги, задерживают граждан, в том числе женщин и несовершеннолетних, а люди все равно каждые выходные выходят на улицы.
Государственные СМИ, в том числе и устами российских пропагандистов, рисуют жуткие картины протестов. Образ разъяренной толпы для режима куда выгоднее спокойного семейного шествия, поэтому госТВ постоянно призывает не брать детей на митинги, а прокуратура грозит демонстрантам лишением родительских прав, пишет gazetaby.com
09:38 22/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение