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Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам белорусский режим

Зарубежное медиа — о событиях в Беларуси, за которыми следит весь мир.

— Уникальность белорусского протеста — в его спокойном и мирном характере. Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам режим, — комментирует ситуацию Настоящее время. — Силовики Лукашенко жестоко разгоняют митинги, задерживают граждан, в том числе женщин и несовершеннолетних, а люди все равно каждые выходные выходят на улицы.

Государственные СМИ, в том числе и устами российских пропагандистов, рисуют жуткие картины протестов. Образ разъяренной толпы для режима куда выгоднее спокойного семейного шествия, поэтому госТВ постоянно призывает не брать детей на митинги, а прокуратура грозит демонстрантам лишением родительских прав, пишет gazetaby.com
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