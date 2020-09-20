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Парадокс протестов. На более массовых акциях задерживают меньше людей

И не только в процентном соотношении.

По информации правозащитного центра Вясна, на Марше справедливости в Минске 20 сентября силовики задержали по меньшей мере 167 белорусов. В регионах подтверждено еще 69 случаев задержаний.

Для сравнения: на традиционном субботнем женском марше задержанных протестующих было гораздо больше – около 430.

Это косвенно подтверждает точку зрения, которую высказал известный российский блогер Максим Кац, который предположил, что более массовые протесты в Беларуси являются гораздо более безопасными для их участников.

фото "Белорусский партизан"

Например, участвуя в 100-тысячной акции протеста рискуют быть задержанными лишь 0,2-0,3% протестующих. К тому же, по белорусскому опыту, задержания чаще всего происходят на этапе сбора или после завершения акции, когда колонны становятся малочисленными, пишет gazetaby.com

Сталкиваясь же с небольшими группами протестующих, силовики начинают действовать жестче, задерживая больший процент протестующих.

По словам Каца, есть определенный порог по численности, когда протест уже невозможно разогнать, даже применив все силы белорусских силовиков – особенно с учетом того, что многие из них негласно отказываются принимать участие в разгонах.

Позже МВД сообщило, что 21 сентярбря на массовых мероприятиях в Минске было задержано 266 человек. По всей Беларуси — 422.

Проект Mobilize использует для исследования несколько методов: общенациональные очные панельные опросы, онлайн-опросы мигрантов, опросы участников протестов, фокус-группы, интервью с историей жизни, анализ социальных сетей. Он охватывает Украину, Польшу, Марокко, Аргентину и Беларусь, т.е. страны, которые недавно стали свидетелями как крупномасштабной эмиграции, так и мобилизации протеста.
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