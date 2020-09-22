Андрей Савиных / Из архива Еврорадио





Из этого текста следует, что многовекторная политика для официального Минска уже не актуальна.





"Есть достаточно оснований утверждать, что многовекторная политика в условиях столкновения геополитических проектов на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и разрушения глобальной торговой и финансовой систем больше не обеспечивает нужные условия для благоприятного развития Беларуси", — пишет Савиных. Он считает, что "текущие политические события "должны предложить" новую структуру внешнеполитических приоритетов".





Как известно, Запад не признает Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси. В Минске заявляют, что в случае введения санкций будет адекватный ответ. На этом фоне заявление Андрея Савиных не удивляет.





Но какие сейчас приоритеты у властей Беларуси? По словам Савиных, это "укрепление политических, экономических и военных отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства". А главная задача — "вхождение в ядро формируемого Евразийского макрорегиона".





Андрей Савиных подчёркивает, что только излагает "свои представления на эту тему" и не делает попытки "предложить новую внешнеполитическую доктрину".



