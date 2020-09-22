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Тихановская: Протесты в Беларуси могут продолжаться годы

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы и годы, сообщает ТАСС.



С таким заявлением политик выступила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.

По ее мнению, действующий президент страны Александр Лукашенко надеется, что "протесты будут постепенно ослабевать".

"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо", — отметила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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