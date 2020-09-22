В МВД Беларуси отрицают утечку информации о сотрудниках милиции

- За данный период времени многие сотрудники уже занимают другие должности, работают в других подразделениях и ведомствах. А некоторые и вовсе уволились со службы в связи с выслугой лет, - рассказала Ольга Чемоданова.





Пресс-секретарь также опровергла информацию о массовых увольнениях среди сотрудников милиции и о том, что многие из них, когда списки появились в сети, обратились за помощью в различные фонды.





Напомним, что 19 сентября в сети был опубликован список сотрудников милиции. В МВД отмечали, что уже начат поиск тех, кто был причастен к утечке данных.



