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Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Беларуси

Никосия наложила вето на введение ограничительных мер ЕС против Беларуси. По словам главы МИД Кипра, республика не возражает против ограничительных мер против Минска, но настаивает, чтобы их ввели и против Турции, пишет Reuters.

Кипр готов поддержать общее решение стран Евросоюза по введению санкций против официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации результатов выборов в республике и насилию против протестующих.

В то же время страна настаивает на том, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.
"Наша Ніва"
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