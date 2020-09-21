Глава МИД Литвы критикует ЕС за недостаток согласия по белорусским санкциям
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя отсутствие согласия в утверждении санкций в отношении Беларуси, призвал коллег в ЕС не связывать вещи, которые нельзя связывать.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сегодняшняя неспособность договориться о санкциях в поддержку белорусов, которые страдают и борются за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются. Некоторые коллеги не должны связывать вещи, которые не должны быть связаны. Литва будет продолжать настаивать на существенных действиях" - написал Линкявичюс в Twitter.
Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко. Ожидается, что вопрос санкций обсудят лидеры ЕС на саммите в конце этой недели.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
20:02 21/09/2020
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