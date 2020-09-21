Светлана Тихановская гарантировала безопасность силовикам, которые откажутся выполнять выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов и призвала не нарушать закон в интересах Лукашенко. Об этом она сообщила в Telegram.





«Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру"", – сказала она, объяснив, что иногда по-настоящему офицерский поступок – это "перестать на время быть офицером".





Тихановская заверила, что в Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов. По ее словам, после смены власти не будет отработки после обучения, а штрафы за расторжение контракта платить не придётся.





"Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой. А главное – вам не придётся опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне», – добавила она.