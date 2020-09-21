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"Будьте с белорусским народом": Тихановская гарантировала силовикам безопасность

"Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой".

Светлана Тихановская гарантировала безопасность силовикам, которые откажутся выполнять выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов и призвала не нарушать закон в интересах Лукашенко. Об этом она сообщила в Telegram.

«Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру"", – сказала она, объяснив, что иногда по-настоящему офицерский поступок – это "перестать на время быть офицером".

Тихановская заверила, что в Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов. По ее словам, после смены власти не будет отработки после обучения, а штрафы за расторжение контракта платить не придётся.

"Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой. А главное – вам не придётся опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне», – добавила она.




Напомним, 20 сентября в Беларуси состоялся традиционный воскресный марш, получивший название Марш Справедливости. Чтобы разогнать его участников, силовики применяли светошумовые гранаты и стреляли в воздух из дробовика.

В Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Бобруйске, Солигорске, Могилеве и Волковыске задержали более 230 человек, кроме сотрудников милиции в форме людей на улицах хватали неизвестные в гражданской одежде и без знаков различия.

Людей задерживали жестко, некоторых – избивали.
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