+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В России стали опрашивать граждан на тему объединения с Беларусью. Но результаты совсем не сходятся

Российские социологи опубликовали сразу несколько исследований, в которых опрашивали жителей своей страны об объединении с Беларусью. Правда, результаты опросов разительно отличаются.


Так, инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведенный 20 августа, показал, что 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Беларусью как с другим государством, передает РИА Новости.

Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% — как вхождение Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — как вхождение России в состав Беларуси на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

А 21 сентября «Интерфакс» опубликовал результаты опроса 16-18 сентября Исследовательского центра Superjob.ru. Согласно ему, более трети граждан РФ (39%) проголосовали бы за объединение России и Беларуси, если бы проводился референдум по этому вопросу; среди россиян в возрасте 45 лет и старше такую позицию занимают больше половины респондентов (53%).

Каждый четвертый россиянин (24%) не поддержал бы идею объединения России и Беларуси, среди сограждан 25-34 лет эта доля составляет 29%. 11% россиян не пошли бы голосовать в случае проведения такого референдума, 26% респондентов затруднились с ответом на вопрос о своем участии в таком голосовании.

В целом, согласно исследованию, 37% россиян внимательно следят за происходящим в Беларуси, 32% участников опроса имеют представление о белорусских событиях в общих чертах. Не следят за нынешними событиями в Беларуси 31% респондентов.

Между тем, как сообщал Телеграф, в Беларуси за 2019 год в Беларуси число сторонников союза с Россией резко снизилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. Согласно опросу, который проводился в декабре 2019 года, доля сторонников союза с РФ снизилась с 60,4% до 40,4%.


Пик падения пришелся с сентября по декабрь 2019 года, когда наиболее сильно обсуждалось возможное углубление интеграции Беларуси и России, число сторонников союза снизилось с 54,8% до 40,4%.

Одновременно усилились проевропейские настроения: число сторонников вступления Беларуси в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

74,6% белорусов убеждены, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. 6,6% опрошенных заявили, что закрытая граница, таможня и визы должны существовать. За объединение двух стран в союзное государство высказались 12,8% респондентов, а за вхождение Беларуси в состав РФ – 3,7%.
"Телеграф"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]