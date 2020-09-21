Мария Колесникова останется в СИЗО: суд отверг жалобу ее защиты
Минский городской суд отказался освободить из-под стражи члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. Она останется в СИЗО до 8 ноября.
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Зал зааплодировал, увидев Колесникову на экране. В ответ судья потребовала от присутствующих покинуть помещение.
Отец Марии Колесниковой сказал, что очень был рад видеть свою дочь. И добавил, что очень гордится Марией.
Также он сообщил, что Мария не сдается и попросила передать ей в тюрьму яркую одежду и красную помаду.
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фото: Еврорадио
Напомним, Марии Колесниковой предъявлено обвинение по статье о "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета" (ч. 3 ст. 361 УК).
Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
"Белорусский партизан"
17:42 21/09/2020
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