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Мария Колесникова останется в СИЗО: суд отверг жалобу ее защиты

Минский городской суд отказался освободить из-под стражи члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. Она останется в СИЗО до 8 ноября.

Мария Колесникова останется в СИЗО: суд отверг жалобу ее защиты
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Зал зааплодировал, увидев Колесникову на экране. В ответ судья потребовала от присутствующих покинуть помещение. 

Отец Марии Колесниковой сказал, что очень был рад видеть свою дочь. И добавил, что очень гордится Марией.

Также он сообщил, что Мария не сдается и попросила передать ей в тюрьму яркую одежду и красную помаду.

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фото: Еврорадио

Напомним, Марии Колесниковой предъявлено обвинение по статье о "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета" (ч. 3 ст. 361 УК). 

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
"Белорусский партизан"
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